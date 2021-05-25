Всемирный банк дал совет России, как победить бедность

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Содействовать сокращению бедности в России может введение минимального гарантированного дохода с выплатой пособий тем, чей заработок ниже этого уровня. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Национальная программа минимального гарантированного дохода призвана обеспечивать регулярную выплату денежных пособий малоимущим семьям, прежде всего для оказания адресной помощи нуждающимся. Размер пособий обычно определяется как разность между доходом семьи и порогом дохода, — говорится в докладе Всемирного банка об экономике России.

Эксперты полагают, что эта программа могла бы предусматривать сочетание денежной помощи с другими мерами по избавлению семей от бедности.

Специалисты Всемирного банка также пришли к выводу, что малообеспеченные россияне тратят на продукты питания 45% своих доходов — почти в 2,5 раза больше, чем россияне с высоким материальным достатком.

Ранее экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что бедность в России можно победить за один месяц. Он предложил довести доходы 13 млн нищих россиян до прожиточного минимума. По словам специалиста, на реализацию его предложения потребуется 1–1,5 трлн рублей. Он также отметил, что в России реальный и официальный прожиточные минимумы расходятся примерно в два раза. По словам экономиста, каждому, кто имеет доход ниже прожиточного минимума, надо выплатить разницу. Кроме того, в стране нужна прогрессивная шкала налогообложения, чтобы бедные и нищие не платили налоги.