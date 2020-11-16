Возвращение «Газпрома»: почему Турции вновь стал нужен российский газ

Поставки природного газа в Турцию компанией «Газпром» увеличились в сентябре до 1,9 млрд кубометров в месяц. Это стало максимальным значением в 2020 году. Ситуация кардинально изменилась по сравнению с первым полугодием, когда экспорт российского газа резко упал. Эксперты отмечают, что голубое топливо «Газпрома» вновь стало привлекательным по цене и начало выигрывать конкуренцию у зарубежного СПГ. Вернёт ли российская компания утраченные позиции на турецком рынке — разбирался NEWS.ru.

Сентябрьские поставки «Газпрома» в 1,9 млрд кубометров почти вдвое превысили экспорт за тот же месяц 2019 года (1,02 млрд) и стали рекордными в текущем году. В августе в Турецкую Республику было поставлено 1,37 млрд кубометров газа, сообщили «Ведомости» со ссылкой на отчётность российской компании и данные Федеральной таможенной службы.

Между тем в первом полугодии 2020-го ситуация была противоположной. По данным Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, в первые шесть месяцев из России было импортировано лишь 4,68 млрд кубометров газа — на 41,5% меньше, чем за тот же период 2019-го. Если в прошлом году Россия была крупнейшим поставщиком голубого топлива на турецкий рынок, то в этом её обогнал Азербайджан.

Приёмный терминал для газопровода «Турецкий поток» в Турции gazprom.ru

В июне Турция закупила минимальный за последние несколько лет объём газа у России — всего 157 млн кубометров, но затем началось наращивание поставок, отмечает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Главная причина, по словам эксперта, в изменении ценовой конъюнктуры российского трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из других стран.

«Газпром» поставляет газ по долгосрочным контрактам, привязанным к нефтяной цене с лагом 6–9 месяцев. Падение мировых цен на нефть началось в марте этого года, и как раз осенью за счёт этого стали снижаться цены в контрактах российской компании. С другой стороны, стоимость СПГ в последние месяцы, напротив, заметно выросла. Цены на голландском TTF (крупнейший газовый хаб Европы. — NEWS.ru) выросли втрое по сравнению с тем, что было в июне. Марсель Салихов директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Стоимость российского газа для Турции не раскрывается, но можно попытаться сравнить европейские цены, отмечает эксперт. В сентябре средняя эффективная цена экспорта российского трубопроводного газа в Европу составляла $123 за тысячу кубометров. В то же время стоимость СПГ на TTF равнялась $135, то есть российский газ был немного дешевле. По аналогии можно предположить, что и для Турции поставки «Газпрома» стали дешевле, чем СПГ, закупаемый на спотовом рынке. Импортёры поняли, что сейчас выгоднее брать российский газ, и поэтому увеличили объёмы закупок, пояснил экономист.

Движение вниз

Несмотря на рекордные объёмы начала осени, поставки российского газа в Турцию в этом году всё ещё заметно уступают показателям 2019-го. За январь — сентябрь 2020-го экспорт снизился на 25%, до 8,85 млрд кубометров.

Пока налицо продолжение тренда предыдущих лет. Турция — один из крупнейших покупателей российского трубопроводного газа в Европе, однако с 2017 года экспорт в эту страну заметно сократился. В 2019-м продажи «Газпрома» на турецком рынке снизились на 35% — до 15,5 млрд кубометров.

«Газпром экспорт» ждёт роста закупок Турцией газа из РФ благодаря снижению цены нефтяного индекса, заявлял ранее начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании Сергей Комлев, слова которого приводит ПРАЙМ. Вместе с тем в российской компании полагают, что ожидаемый рост импорта может и не компенсировать снижение поставок в первом полугодии 2020-го.

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В этом году экспорт «Газпрома», скорее всего, снова сократится, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, отыграть потери первых шести месяцев за оставшееся время уже не получится.

Думаю, что в этом году в Турции, как и в других европейских странах, будет зафиксирован спад спроса на энергоносители из-за сложной экономической ситуации. Поэтому маловероятно, что до конца года мы увидим какой-то резкий прирост импорта газа. Единственное, что может помочь — это холодная погода, но пока это неочевидно. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

При относительно хорошем спросе на газ в Турции в последние месяцы года российский экспорт по итогам 2020-го может составить порядка 12 млрд кубометров, считает эксперт.

Впрочем, поставки могут и сохранить прошлогодние объёмы, считает заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Для крупнейшего покупателя нашего газа — компании Botas — прошлогодний показатель является минимальным контрактным объёмом, за отбор ниже которого будут выставлены штрафные санкции в рамках правила «бери или плати». Поэтому вполне вероятно, что в последние три месяца закупки российского газа будут серьёзно выше уровня 2019-го, когда как раз начался спад. Алексей Гривач заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности

Помимо компании Botas, есть также независимые импортёры, которые второй год подряд фактически не приобретают у России газ, несмотря на свои контрактные обязательства общим объёмом в 10 млрд кубометров в год, отметил эксперт.

Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что семь частных турецких компаний суммарно задолжали «Газпрому» около $2 млрд за невыборку в 2019 году минимальных контрактных объёмов. По информации издания, задолженность образовалась по долгосрочным контрактам take-or-pay.

Формально правило «бери или плати» существует, но фактически «Газпром» эту возможность особо не использует в отношениях с зарубежными потребителями, отмечает Алексей Белогорьев.

Судя по европейскому опыту, «Газпром» не будет использовать механизм «бери или плати» как реальный инструмент давления. В переговорах ещё может быть, но в суд он с этим не пойдёт. К тому же мы видели, как тот же Стокгольмский арбитраж в этом вопросе занимал сторону потребителей. Так что рассчитывать на этот механизм особо не стоит, — считает экономист.

Обмелевший поток

В следующем году поставки «Газпрома» в Турцию могут вновь начать расти, полагают эксперты. Как минимум наступающей зимой туркам будет выгоднее закупать именно российский газ. Во-первых, цены на нефть, к которым привязана его стоимость, остаются на относительно низком уровне. Во-вторых, зимой на европейских хабах цены всегда выше, потому что они чувствительны к сезонным колебаниям спроса. Поэтому российское голубое топливо, скорее всего, будет дешевле своих «конкурентов».

Турция не может рассчитывать, что в следующем году у неё получится купить дешёвый СПГ. То, что происходило этим летом с ценами на сжиженный газ, это кратковременная ситуация, которой Анкара в полной мере воспользовалась. Но сейчас спрос в странах Азии восстанавливается, они увеличивают импорт СПГ, и мировые цены на него уже выросли. Поэтому Турция будет постепенно увеличивать закупки российского газа, — отметил Марсель Салихов.

Между тем снижение экспорта российского газа в Турцию уже создало сложности для запущенного в этом году «Турецкого потока». Пропускная способность его первой нитки, предназначенной для поставок на турецкий рынок, составляет 15,75 млрд кубометров. А ведь есть ещё газопровод «Голубой поток» мощностью 16 млрд кубометров.

Частично «Турецкий поток» загрузить получится, хотя, возможно, для этого придётся снимать часть объёмов с «Голубого потока», полагает Алексей Белогорьев. Дело в том, что существенная часть потребления голубого топлива приходится на западные районы страны, которые обеспечивает «Турецкий поток». Но рассчитывать на его полную загрузку в ближайшие несколько лет не приходится, подытожил эксперт.