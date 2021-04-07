Восстание машин: как технологии будущего оставят россиян без денег

С 2018 года совместными усилиями Банка России и «Ростелекома» развивается Единая биометрическая система. С её помощью россияне, предварительно сдавшие в банке слепок лица и голоса, могут удалённо получать кредиты, открывать счета, участвовать в судебных заседаниях, оплачивать некоторые товары. На фоне стремительного развития нейросетей и дипфейк-технологий безопасность подобного способа аутентификации остаётся под вопросом. Как противостоять столь высокотехнологичному мошенничеству — в материале портала.

Провернуть аферу с использованием поддельных биометрических данных возможно уже сейчас. Так, на протяжении двух лет китайские мошенники с помощью технологии дипфейк обманывали государственную систему распознавания лиц.

Преступники действовали по следующей схеме: они покупали в даркнете фотографии реальных людей в высоком разрешении и затем «оживляли» их с помощью нейросетей. Далее, через специально перепрошитые смартфоны, у которых система распознавания лиц принимала загруженное заранее видео за изображение с камеры, аферисты подделывали налоговые накладные. За два года мошенникам удалось заработать $76 млн.

По мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, банковской системе стоит повременить с переходом на аутентификацию при помощи биометрии — на текущий момент рассчитывать на одно лишь распознавание лиц и голоса без дополнительных методов подтверждения личности слишком опасно. Не стоит исключать и вероятность утечки персональных данных.

Если произошла утечка биометрических данных, никаких шансов поменять их уже не будет. Когда происходит утечка пластиковых карт, карту можно перевыпустить. А вот что делать с биометрией, вопрос повисает в воздухе. Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion руководитель аналитического центра Zecurion

Прогноз у собеседника NEWS.ru неутешительный — пока что технологии подмены лиц и голоса развиваются быстрее, чем способы противодействия дипфейкам, и неизвестно, когда положение дел изменится в лучшую сторону.

Сейчас технологии развиваются таким образом, что дипфейки становятся максимально похожими. И ситуация только ухудшается. Это классическое противоборство брони и снаряда. Возможно, будет придуман какой-то метод определения и отсеивания дипфейков, но пока что я таких технологий не вижу, — рассказал Ульянов.

Несмотря на пессимистический настрой специалиста, в мире всё же разрабатываются методы распознавания дипфейковых изображений. К примеру, американские исследователи научились отличать настоящего человека от созданного нейросетями по блику в глазах: на реальной фотографии отражения практически идентичны, в то время как на искусственной они отличаются друг от друга.

Веру в современную кибербезопасность сохраняет и доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Шарамок. По его словам, дипфейк-технологии всё ещё не способны нанести серьёзный удар по банковской системе. Однако, как отметил эксперт, если перестать совершенствовать меры предосторожности, рано или поздно механизмы их преодоления станут доступны широкому кругу злоумышленников.

Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день для считывания лица и голоса не требуется специального оборудования — это самый удобный способ идентифицировать человека по биометрическим данным. С развитием технологий, как считает Шарамок, кредитные организации перейдут на более продвинутые методы аутентификации.

Наиболее уникальной характеристикой человека является его ДНК. Если технологии разовьются так, что можно будет достаточно быстро и удобно анализировать ДНК, то такой вариант будет востребован. Хотя тоже нужно понимать, что эта технология тоже будет обладать какими-то изъянами и возможностями обхода. Александр Шарамок доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ доцент кафедры «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ

Практически каждая технологическая наработка берётся мошенниками на вооружение. В скором времени нейросети могут стать мощнейшим оружием в руках злоумышленников, и тогда случаи обхода биометрической идентификации станут массовым явлением. В таком случае рядовой гражданин уже вряд ли сможет противостоять защитить свои сбережения от аферистов, и всё, что ему остаётся, — надеяться на банковскую службу безопасности.