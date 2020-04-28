Володин призвал ЦБ разъяснить, почему раздача денег не поможет в пандемию

https://static.news.ru/photo/0efa9e42-5ef4-11e9-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение американских властей, согласно которому жители США получат специальные денежные выплаты в период пандемии.

Что касается примера США, они гражданам дают то, что не может им помочь, — цитирует «Парламентская газета» слова политика.

Володин во время видеоконференции с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил, что американские власти по сути бросили своих граждан. В России медпомощь предоставляется бесплатно, а в США только по платным страховкам. Но при этом он призвал свою собеседницу объяснить россиянам, почему пособия не помогут им пережить пандемию.

В свою очередь Набиуллина отметила, что российские власти оказывают адресную помощь. По её словам, эта политика является абсолютно верной.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными, писал NEWS.ru.