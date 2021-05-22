Власти выделят более 5 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта

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Кабмин России выделит 5,26 млрд рублей до 2024 года на поддержку проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. Как сообщается на сайте правительства, правила предоставления субсидий подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. При этом размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей.

Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели, — говорится в сообщении.

Власти также планируют утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ. Коме того, документ предусматривает финансирование услуг по дополнительному образованию россиян в рамках прохождения специальных учебных программ по искусственному интеллекту.

Ранее сообщалось, что разработчики федерального проекта «Искусственный интеллект» решили значительно сократить его финансирование. Вместо планировавшихся в начале 2020 года 125 млрд рублей, включая 89,7 млрд бюджетных средств, было предложено выделить 27,7 млрд рублей, в том числе 22,4 млрд из бюджета.