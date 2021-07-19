Власти решили построить частную ветку БАМа

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В правительстве поручили проработать идею строительства частной железной дороги в качестве дополнения к третьему этапу расширения БАМа. Об этом пишет РБК.

Вице-премьер Марат Хуснуллин предположил, что данный проект увеличит пропускную способность сети железных дорог для вывоза дополнительных объёмов угля с якутских месторождений.

Проект по строительству железной дороги Эльга — Чумикан заслуживает внимания, но он требует более детальной проработки для его дальнейшего рассмотрения в качестве дополнения к основной модернизации БАМа, — отметил вице-премьер.

Для того чтобы реализация проекта происходила успешно, необходимо распределить логистику, возможные объёмы электрификации и порядок финансирования отдельных участков. Так, по приблизительной оценке, реализация проекта может обойтись в $3 млрд. Большая часть этих средств будет выделена частной компанией.

Новый проект можно считать альтернативой третьему этапу модернизации железной дороги, которая была намечена на 2024 год, сообщил глава РЖД Олег Белозёров. Общая протяжённость нового участка составит 500 км.

Кроме отдельной ветки железной дороги планируется построить порт на берегу Охотского моря. Общая пропускная способность дороги будет около 30 млн тонн угля в год.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти должностных лиц, ответственных за задержку модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей (БАМ и Транссиб).