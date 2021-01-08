Власти поддержали малый бизнес на сумму около 600 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/b48104f4-526e-11eb-820c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму порядка 600 млрд рублей. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым.

Всего было более 4,5 млн фактов оказания государственной поддержки за те два года на сумму около 600 млрд рублей. Мы будем поддерживать и принимать самые необходимые решения, чтобы предприниматели чувствовали себя комфортно и уверенно и продолжали создавать новые рабочие места, — цитирует ТАСС главу правительства.

Он также поблагодарил Калинина за работу, которую ведёт возглавляемая им ассоциация, а также за взаимодействие с правительственными структурами.

Практически все меры, которые так или иначе принимаются государством для поддержки предпринимателей, малого бизнеса, обсуждаются активно с членами «Опоры», и практически ни одной такой меры мы не принимали без дискуссий, — отметил Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что в тяжёлый 2020 год предприниматели оказали поддержку всем, кто в ней нуждался, в первую очередь людям, пострадавшим от ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, смогут исключать из проекта ежегодного сводного плана на 2021 год юридических лиц и ИП, попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий. Как отметили в Генпрокуратуре, это позволит оперативно реализовывать установленные государством для малого бизнеса преференции.