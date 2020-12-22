Прокуроры смогут исключать малый бизнес из плана проверок на 2021 год

https://static.news.ru/photo/3a8124ec-4466-11eb-b310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов наделил прокуроров субъектов полномочиями оперативно исключать представителей малого и среднего бизнеса из плана проверок на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуроры субъектов, а также специализированные прокуроры и окружные подразделения Генпрокуратуры смогут исключать из проекта ежегодного сводного плана на 2021 год юридических лиц и ИП, попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий.

Как отметили в Генпрокуратуре, это позволит оперативно реализовывать установленные государством для малого бизнеса преференции.

Как писал NEWS.ru, в конце ноября правительство России продлило на год мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, данная мера призвана поддержать малый бизнес и тех, кто в нём работает. Однако эксперты сомневаются в том, что продление моратория реально поможет предпринимателям. Им больше нужны налоговые льготы и дешёвые кредиты.

Отсрочка на проверку малых и средних предприятий была введена в апреле этого года как одна из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.