Прокуроры смогут исключать малый бизнес из плана проверок на 2021 год

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов наделил прокуроров субъектов полномочиями оперативно исключать представителей малого и среднего бизнеса из плана проверок на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Прокуроры субъектов, а также специализированные прокуроры и окружные подразделения Генпрокуратуры смогут исключать из проекта ежегодного сводного плана на 2021 год юридических лиц и ИП, попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий.
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Как писал NEWS.ru, в конце ноября правительство России продлило на год мораторий на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, данная мера призвана поддержать малый бизнес и тех, кто в нём работает. Однако эксперты сомневаются в том, что продление моратория реально поможет предпринимателям. Им больше нужны налоговые льготы и дешёвые кредиты.
Отсрочка на проверку малых и средних предприятий была введена в апреле этого года как одна из мер поддержки бизнеса в условиях пандемии COVID-19.