Владельцы гостиниц попросили отсрочить выплаты по льготным кредитам

Правительство РФ направило в Минэкономразвития просьбу Союза отельеров отсрочить выплаты по льготным кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

Союз отельеров направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отсрочить на полгода выплаты по программе льготного кредитования под 3% годовых. Как отмечает в письме глава союза Роман Сабиржанов, несмотря на льготный кредит, полученный весной 2021 года, начало третьей волны пандемии коронавируса совпало с началом туристического сезона, спровоцировав падение спроса. Теперь у отелей отсутствует возможность выплат по обязательствам в условиях низкого гостиничного сезона.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил возобновить работу программы кредитования под 2% с компенсацией задолженности при сохранении занятости. По его словам, этот проект был бы более выгодным и интересным, нежели существующая сейчас программа кредитования под 3% годовых для невосстановившихся отраслей. Также можно было бы возобновить выдачу субсидий на заработную плату и ввести практику выплаты части зарплат в пострадавших отраслях за счёт бюджета.