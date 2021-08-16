Владельцы гостиниц попросили отсрочить выплаты по льготным кредитам

Правительство РФ направило в Минэкономразвития просьбу Союза отельеров отсрочить выплаты по льготным кредитам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.
Союз отельеров
Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил возобновить работу программы кредитования под 2% с компенсацией задолженности при сохранении занятости. По его словам, этот проект был бы более выгодным и интересным, нежели существующая сейчас программа кредитования под 3% годовых для невосстановившихся отраслей. Также можно было бы возобновить выдачу субсидий на заработную плату и ввести практику выплаты части зарплат в пострадавших отраслях за счёт бюджета.