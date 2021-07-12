Visa играет на повышение: чем обернётся рост комиссии на оплату в магазинах

Международная платёжная система Visa в следующем году поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах, а также отменит несколько льготных программ для крупных продавцов. В компании своё решение объясняют намерением привести тарифную политику в соответствие с «рыночными реалиями». Эксперты видят в этом стремление к дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры. Правда, некоторые считают, что за всё это в конечном счёте заплатит потребитель. Что помешает ретейлерам заложить расходы на выросшую комиссию в цены на товары?

Что меняет Visa

С 1 февраля 2022 года изменится часть межбанковских комиссий при оплате товаров, сообщает РБК. Для супермаркетов комиссия за приём карт вырастет с 1% до 1,3%. При этом магазины с высоким объёмом продаж лишатся льготного тарифа.

С 8 июля 2022 года перестанут быть участниками льготной программы магазины мебели, которые в том числе продают строительные материалы, товары для дома и сада. Затем — 5 августа — льготную программу отменят для магазинов бытовой техники, а с 30 сентября — для служб курьерской доставки. Сейчас интерчейндж для них установлен на уровне 1–1,65%, после будет зависеть от категории карты оплаты и будет составлять 1,5–2,3%.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько премиальных карт с 1 февраля 2022 года исключат из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, больших магазинов мебели, товаров для детей, бытовой техники и др. Также несколько премиальных карт исключат из обычных программ начисления интерчейнджа для фастфуда, транспорта, турагентов, авиакомпаний. Комиссия увеличится с 0,5–1,65% до 2–2,3%.

Кроме того, с 1 февраля карты Visa Electron перейдут на тарифы Visa Classic, а тарифы интерчейнджа вырастут с 0,8–0,95% до 1,5–1,65%.

Ближе к реалиям

В Visa рассказали, что периодически пересматривают ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приёма.

Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями, — подчеркнули в пресс-службе компании.

Интерчейндж не является доходом платёжной системы. Это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились. Однако размер интерчейнджа устанавливает платёжная система.

Основная причина для роста комиссий платёжной системы в данном случае — корректировка ценовой политики согласно условиям рынка, говорит операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По её словам, цены на обслуживание подросли по всему миру, в том числе и у конкурентов. К тому же не стоит забывать, что сама платёжная система не получает дохода от роста комиссий за интерчейндж, все сливки снимает банк-эмитент. Однако ему дополнительные прибыли по договору с платёжной системой необходимо будет направить на развитие платёжной инфраструктуры, обеспечение безопасности и доступности электронных платежей. В конечном итоге в этом и заинтересована Visa, объясняет Артемьева.

Они зарабатывают на всём объёме транзакций и заинтересованы в росте доли платежей по картам, а не в итоговой стоимости каждой отдельной покупки, — резюмировала эксперт.

Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов напоминает, что любые технологические усовершенствования требуют существенных вложений, а их надо накопить, работая в плюс.

Потребитель заплатит

В компании заверили, что Visa действует в интересах всех участников рынка, включая и конечных потребителей. Как отметили в пресс-службе компании, перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платёжного рынка может нарушить такой баланс и снизить привлекательность платёжных инструментов для конечных потребителей.

pixabay.com

Позиция несколько странная, учитывая, что ничто не может помешать ретейлерам заложить расходы на выросшую комиссию в цены на товары. Депутат Госдумы Анатолий Аксаков не сомневается, что решение по комиссии обязательно приведёт к росту цен. В интервью «Дума ТВ» парламентарий заявил, что в таком случае торговые сети могут разработать льготный тариф для покупателей, которые будут пользоваться отечественной платёжной системой.

Аналогичного мнения придерживается президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По его словам, дополнительные расходы магазины переложат на покупателей, а их это не устроит. В итоге ухудшение условий обслуживания Visa будет способствовать развитию российских карт, в частности, карты «Мир».

Всегда все расходы переносятся на конечного потребителя, поэтому от иллюзий по этому поводу можно избавляться. Если потребитель эту разницу почувствует, он, соответственно, будет в конкурентной среде выбирать российскую платёжную систему. Это нормальная конкуренция, — объяснил Тосунян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих солидарен с Тосуняном. Супермаркеты будут стараться включить выросшую комиссию в стоимость товаров, причём незаметно для большинства потребителей, говорит он. Сделать это тем более будет легко, учитывая растущую инфляцию, которая по итогам года составит около 7%, считает эксперт.

Вот о чём стоит беспокоиться. Это намного страшнее, чем новые тарифы интерчейнджа Visa. Россиянам нужно готовиться к дальнейшему росту цен, — ожидает Кирилл Плохих.

Ксения Артемьева не исключает, что продавцы попытаются «зашить» дополнительные издержки в конечную стоимость продуктов, однако массового характера данное явление носить не будет.

Рынок банковского эквайринга для большого бизнеса довольно конкурентный. Велика вероятность, что банки не пойдут на подъём «в лоб», а просто пересмотрят другие пункты договора, чтобы конечная стоимость транзакций на POS-терминалах для их клиентов не менялась, считает эксперт.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как бы там ни было, экономисты знают, что любой рост тарифов, комиссий, сборов провоцирует рост цен в сопутствующих сферах, и даже незначительное увеличение может вызвать более существенный рост, напрямую с ним не связанный. В связи с этим любые повышения стоимости можно рассматривать не как выравнивание баланса, а как выход за пределы текущего равновесия, а значит общественное внимание к таким шагам может быть более пристальным.