Великобритания сняла с Тинькова санкции: как ему удалось, кто помог Почему предприниматель попал в список Соединенного Королевства и как на решение его проблемы повлиял Ходорковский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

С бизнесмена Олега Тинькова сняли британские санкции, такое решение приняло правительство Соединенного Королевства. NEWS.ru рассказывает, какие ограничения были наложены на предпринимателя почти полтора года, кто помог ему избавиться от них и с каких олигархов еще просят снять санкции сегодня.

Какие санкции были введены против Тинькова

Великобритания ввела санкции персонально против Олега Тинькова в марте 2022 года, через месяц после начала специальной военной операции на Украине. Они касались блокировки счетов и активов бизнесмена в Соединенном Королевстве. Также они подразумевали, что яхтам и судам, принадлежащим Олегу Тинькову, зафрахтованным или управляемым им, запрещено входить в британские порты. В страну также не пустили бы самолеты, принадлежащие бизнесмену или арендованные им. Если же транспорт уже был бы на территории страны, его могли задержать.

Через год, в феврале 2023-го, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций против России внес в черные списки также Тинькофф Банк вместе с Альфа-банком и Росбанком. Ограничения предполагали заморозку активов кредитных организаций на территории стран Евросоюза, запрет на сделки с этими банками, а также их отключение от SWIFT. Впрочем, до этого, еще в апреле 2022 года, компания «Интеррос» Владимира Потанина объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова. Последний позже заявил, что продал свой банк «за копейки» — 3% стоимости. Он заявил, что его заставили это сделать после того, как он раскритиковал проведение СВО.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Олег Тиньков

Как Тиньков просил снять санкции

В конце февраля 2023 года Тиньков направил официальное обращение в МИД Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка. «Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, которые поддерживают Путина. Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из этих людей. Снятие с меня санкций было бы справедливым и сигнализировало бы, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина», — говорилось в заявлении Тинькова.

Чуть позже он также отметил, что строил свой бизнес в России сам, без помощи властей, но с началом спецоперации все равно от него отказался. В то же время санкции против большинства российских бизнесменов Тиньков назвал «полностью заслуженными». По его мнению, они бы никогда не смогли добиться успеха «без коррупции, которая сдерживала страну».

Тогда в британском МИД на запрос Bloomberg ответили, что не комментируют санкции против отдельных лиц. Но уточнили: чтобы обжаловать санкции, есть определенный порядок.

Кто вступился за Тинькова

Примерно в те же дни, что и Олег Тиньков, свое обращение британским властям подал и живущий в королевстве оппозиционер Михаил Ходорковский (внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов). «Я считаю, что решение о введении против него санкций было неправильным. Снятие санкций должно быть очень четко связано с публичным отстранением от этого режима и его [спецоперации]», — заявил политик.

В поддержку Тинькова выступил и ближайший соратник Алексея Навального Леонид Волков (оба внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: Yuzuru Sunada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Олег Тиньков

И буквально три дня назад в защиту Тинькова выступил британский предприниматель, основатель медийной и транспортной корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон: «Хотя он был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам. Вот почему он мне нравился и я поддерживал его и продолжаю это делать».

Как Великобритания сняла санкции с Тинькова

В итоге сегодня на сайте британского правительства появилось лаконичное объявление: «Следующая запись была удалена из сводного списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков».

С кого еще просят снять санкции

Леонид Волков в прошлом октябре подписал и отправил письмо на имя главы европейской дипломатии Жозепа Борреля с просьбой снять санкции против руководителей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Кроме того, многие СМИ уже не раз писали о попытках миллиардера Романа Абрамовича быть посредником в конфликте России и Украины. Не исключалось, что олигарх пытается примирить стороны, чтобы, опять же, избежать санкций. Сейчас бизнесмен находится под санкциями Евросоюза и с весны прошлого года пытается их оспорить в Европейском суде общей юрисдикции, пишет Forbes. Юристы олигарха теперь заявляют, что европейские власти не предоставили достоверной информации о причинах внесения миллиардера Романа Абрамовича в санкционный список и что это теперь ограничивает его возможности защищать свои интересы в суде.

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