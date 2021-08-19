Ведущий «России 1» заявил, что пенсионную реформу стоило провести раньше

Пенсионную реформу нужно было проводить не в 2018 году, а раньше, в более успешные годы с точки зрения экономики и доходов. Об этом заявил ведущий телеканала «Россия 1» Евгений Попов в интервью, опубликованном на YouTube-канале Metametrica. Интервью связано с грядущим выдвижением журналиста в Госдуму от партии «Единая Россия».

Я открыто говорю про пенсионную реформу, что её нужно было делать раньше. Я экономически понимаю, зачем это было сделано. Я считаю, что если вам надо было это сделать, то надо было делать это в жирные годы, когда нефть была по 100, когда жирочек был у народа, — заявил Попов.

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о возвращении прежнего пенсионного возраста. Инициатива направлена на снижение возраста, дающего право на получение пенсии, до 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Онлайн-портал SuperJob провел опрос, по итогам которого выяснилось, что за отмену пенсионной реформы выступают 87% россиян. Негативно к этой идее отнеслись только 5% респондентов. При этом желание граждан вернуть прежний пенсионный возраст не связано с уровнем их дохода. Так, процент поддерживающих инициативу среди тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, оказался тем же (89%), что и у людей, чья зарплата выше 80 тысяч (89%). Однако уровень одобрения подобной инициативы рос с увеличением возрастной группы респондентов. Так, поддержка среди россиян до 34 лет составила 79%, от 35 до 44 лет — 88%, а от 45 лет — 92% участников опроса.