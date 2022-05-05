Валютный реслинг: когда закончится борьба рубля с долларом Курс рубля продолжает укрепляться, но эксперты не считают это залогом победы российской экономики

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне болеют за рубль всей душой: «наш начал укрепляться». Упал, отжался и снова вышел на ринг. Вот-вот поборет надоевший доллар. По крайней мере пошатнёт его влияние, и на один американский дряхлеющий зелёный нам уже надо будет выставлять не 100 рублей, а только 65. Именно такой курс прогнозируют оптимисты на май, но что это будет значить для экономики в целом и для каждого из нас? Чтобы ответить на этот вопрос, NEWS.ru проанализировал тенденцию укрепления рубля и опросил экспертов.

Маятниковое движение

На торгах в среду рубль заметно укрепился к доллару и евро, обновив максимумы более чем за два года. По итогам торгового дня российская валюта окрепла к доллару на 6,6%, до 66,3 рубля. Это минимальные значения с 5 марта 2020 года. Евро подешевел на 5,7%, до 70,44 рубля. При этом в ходе торгов курс европейской валюты снижался до 69,8 рубля — минимума с 21 февраля 2020-го. На старте торгов в четверг доллар краткосрочно проваливался ниже 66 рублей, а евро торговался ниже 70 рублей.

Обвальное падение рубля к доллару и евро в феврале — марте было последствием введения беспрецедентных санкций против России со стороны США, Великобритании и Евросоюза и резкого скачка ключевой ставки Центробанка до 20%, за которыми последовал рост цен на товары повседневного спроса почти на 30%. Но после принятия мер по продаже экспортёрами 80% валютной выручки, введения лимита на снятие наличной валюты гражданами и снижения ключевой ставки паника утихла, а рубль продолжает укрепляться.

Сильнейшее падение рубля в феврале 2022 года было вызвано в основном эмоциями, — сказал NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

Сейчас эмоции утихли, считает эксперт. Однако и объективные причины переживать за рубль тоже были. Россия потеряла внушительный объём средств из валютных резервов вследствие их заморозки в США и ЕС, произошёл отток капитала, существенно усложнился доступ к рынкам сбыта для российских товаров.

Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Одновременно с этим возникли и ограничения для покупки иностранной валюты, что существенно притормозило падение обменного курса. Фактически на курс действуют несколько разнонаправленных факторов — и те, которые влияют на его укрепление, сейчас оказались сильнее. Среди них высокие цены на нефть и газ, а также на ряд других важных позиций российского экспорта — сельхозпродукцию, удобрения, металлы. Также влияет политика Банка России и Минфина. Кроме того, россияне перестали массово интересоваться иностранной валютой. Можно ожидать, что спрос на заграничные туры будет гораздо меньше в обозримой перспективе, что также повлияет на курс в обменниках. Да и сам процесс укрепления рубля делает иностранную валюту менее привлекательной для сбережений, что весьма существенно. В итоге маятник курса серьёзно качнулся в другую сторону.

Дряхлеющий доллар

После эмоциональных падений российской валюты всегда следует коррекция — так было и в 2008-м, и в 2014-м, и сейчас, отмечает Ковригин. Но сегодня появился дополнительный существенный фактор.

В движении курсов валют в апреле надо скорее говорить не об укреплении рубля, а об ослаблении доллара и евро. Их статус как признанных всеми мировых валют весьма сильно пострадал, — сказал Ковригин NEWS.ru.

Фактически экспортируемая США долларовая инфляция перестала смягчаться искусственным обесцениванием национальных валют, по крайней мере это впервые произошло для России. Ковригин считает, что перевод расчётов за российский газ на рубли на международном рынке, санкционная политика США и Евросоюза в отношении российских активов, номинированных в их валютах, ослабляют доллар и евро.

Можно говорить, что меняется их статут. Даже одно лишь обозначение перспективы расчёта за газ не в долларах, чего раньше и представить себе было нельзя, существенно ослабляет долларовую систему.

Сергей Булкин/NEWS.ru

К слову, косвенно об ослаблении доллара говорит рост стоимости криптовалюты. Эксперты давно обратили внимание на обратную корреляцию биткоина и доллара. Когда валюта США начинает дешеветь — крипта переходит к росту. И наоборот: при выходе капитала из криптосферы курс американского доллара начинает укрепляться. Биткоин резко начал дорожать вечером 4 мая, в моменте его цена достигала $40 тысяч.

Удивляющий рубль

Рубль продолжает удивлять, напоминая о том, как легко можно сломать сложившиеся стереотипы. Например, о том, что при экономических катаклизмах наша валюта слабеет (и пора покупать доллары). И вот теперь рубль куда крепче, чем был до новых санкций, в феврале. Парадокс в том, что всё равно эта «крепость» является последствием кризисных явлений, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Другой эксперт, президент Института развития и адаптации законодательства Алексей Головченко, объясняет происходящее «жёсткими ограничениями со стороны ЦБ». Во-первых, нерезиденты не могут торговать российскими бумагами. Во-вторых, никто не отменял требования для экспортёров о продаже валюты. Всё это происходит на фоне существенного притока валютной выручки в страну благодаря высоким ценам на сырьё. Отсюда возник некий «навес» валюты над рублём.

Получается, что валюты много, а покупателей на неё мало. Раньше ЦБ и Минфин скупали её излишки (согласно бюджетному правилу. — NEWS.ru). Но сейчас они вне игры, — говорит собеседник NEWS.ru.

Курс рубля действительно не вполне рыночный, соглашается Гойхман. По его словам, создана искусственная ситуация, когда приток валюты на бирже высок, а спрос на неё — низок.

В подобных условиях (если ничего кардинально не поменяется) рубль, скорее всего, будет и дальше укрепляться, полагает Головченко. Но так ли это хорошо? Депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева считает подобное укрепление рубля излишним. Российскую валюту необходимо было «держать на уровне 80–85 рублей», что было бы «равновесной ценой», говорит она.

Властям нужно помнить, что импортозамещение — это не значит заместить импорт из Германии и Чехии на импорт из Китая и Индии, а дорогой рубль, безусловно, ведёт к этому, — предупреждает Дмитриева.

Речь о том, что дорогой рубль приведёт к соблазну покупать, а не производить, что опять возвращает экономику на рельсы зависимости от импорта. Однако у рубля вряд ли есть шанс закрепиться ниже 70 рублей за доллар, по мнению Ковригина. Доллар может «сходить» к отметке 65, но потом всё равно вернётся выше 70. Геополитические факторы и массовый отток инвесторов ещё будут сильно давить на нашу валюту, прогнозирует эксперт.

Искусственный рост

Уровни, до которых рубль способен укрепиться сегодня, зависят прежде всего от ЦБ и Минфина, полагает Гойхман. С одной стороны, сильный рубль уменьшает инфляцию, не давая существенно расти ценам на импортную продукцию. Он же даёт возможность госорганам недорого покупать валюту для погашения внешних долгов: огромная часть золотовалютных резервов заморожена санкциями, а расплачиваться всё равно надо. Кстати, тот факт, что Минфин произвёл 4 апреля оплаты по валютным долгам России и удалось избежать дефолта, сыграл свою роль в укреплении рубля в последние дни.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С другой стороны, крепкий рубль уменьшает приток рублёвых поступлений от экспорта, выручки в страну, доходов бюджета и экспортёров. Это крайне невыгодно сейчас, в условиях сжатия экономики, падения доходов предприятий, государства, населения, рассуждает Гойхман.

Можно сказать, что негатива от крепкого рубля больше, чем позитива, — замечает аналитик.

Сильное укрепление рубля — так же плохо, как и сильное падение, соглашается финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин. При дальнейшем укреплении рубля государству придётся урезать статьи расходов бюджета. Кроме того, сильная национальная валюта делает менее конкурентным наше производство, потому что российские товары и услуги на международном рынке станут дороже, а значит — менее востребованными, объясняет эксперт.

Безусловно, данное укрепление сугубо искусственное. То есть обусловлено факторами, которые постепенно будут уходить. Рано или поздно мировой бизнес вернётся на наш рынок, а спрос на валюту начнёт расти. Это относится и к внешнеэкономической деятельности как таковой, — говорит Звёздин.

Гойхман при этом не исключает, что власти примут меры по ограничению роста курса рубля. Возможно, снизятся требования по продаже выручки экспортёрами, будет стимулироваться импорт для заполнения товарного рынка. Не исключено, что госбанки станут больше покупать валюты, создавая спрос на неё и пополняя свои счета.

Потому высока вероятность, что на горизонте ближайших месяцев мы увидим возврат доллара к отметкам выше не только 70, но даже 75 рублей. Гражданам же можно посоветовать не спешить избавляться от своих валютных сбережений, даже если они существенно обесценились за последние дни. Лучше, чтобы одни эмоции не сменялись другими, пусть и позитивными от крепости рубля.