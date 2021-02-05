В январе инфляция в России ускорилась

https://static.news.ru/photo/add2e0b2-67ce-11eb-8d46-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года. За месяц потребительские цены выросли в среднем на 0,7%. Более всего подорожала плодоовощная продукция.

Рост потребительских цен на 0,8% и более зафиксирован в 22 субъектах РФ. В наибольшей степени (на 1,2%) — в Республике Дагестан. Снижение потребительских цен отмечено в Амурской области — на 0,1%. В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%, — говорится в материалах Росстата.

Среди непродовольственных товаров более всего за месяц увеличилась цена металлочерепицы (7,7%), отечественных легковых автомобилей (2,2%), стекла оконного (1,3%) и телерадиотоваров (1,77%). Среди услуг более всего подорожал проезд в общественном транспорте (2,68%), причём проезд в метро увеличился сразу на 5,5%.

Как писал NEWS.ru, рост потребительских цен в России может остановиться уже в ближайшие месяцы. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина. По мнению Сафиной, в настоящее время возможно ускорение инфляции, но скоро всё может измениться. Сафина пояснила, что эффект ослабления рубля постепенно исчерпывает себя. Также начнёт спадать прошлогодний эффект низкой базы, проявившийся в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса и последовавшей за этим снижением деловой активности.