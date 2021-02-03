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Экономика

Экономист рассказал, когда в России прекратится рост цен

23:48, 03 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост потребительских цен в России может остановиться уже в ближайшие месяцы. Об этом заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.

По мнению Сафиной, в настоящее время возможно ускорение инфляции, но скоро всё может измениться.

По итогам января можно ожидать ускорения инфляции до 5,3% в годовом выражении. Тем не менее уже в ближайшие месяцы тенденция роста потребительских цен может переломиться, — приводит слова экономиста ТАСС.

Сафина пояснила, что эффект ослабления рубля постепенно исчерпывает себя. Также начнёт спадать прошлогодний эффект низкой базы, проявившийся в связи ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса и последовавшим за этим снижением деловой активности.

Ранее NEWS.ru писал, что недельная инфляция в России замедлилась до нуля, если брать период с 26 января по 1 февраля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

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