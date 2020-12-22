В ВШЭ рассказали, как россиянам избежать просрочки по кредитам

https://static.news.ru/photo/063b97c8-4414-11eb-be8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Первый шаг, чтобы благополучно вернуть кредит, — это заранее оценить свой бюджет и возможность гасить долг перед банком, рассказал NEWS.ru заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Также, по его словам, лучше иметь финансовую подушку безопасности — накопления, которые помогут пережить сложный период, например, в случае потери работы.

Перед тем, как брать кредит, необходимо рассчитать, сколько придётся по нему выплачивать и остаются ли после этого деньги на жизнь. Иногда предлагают ориентироваться на то, какой процент доходов уходит на погашение займа, но это не отражает реальное положение каждого конкретного потребителя. Например, человек с зарплатой 200 тыс. рублей в месяц может позволить себе отдавать на выплату кредита 50% дохода, а тот, кто получает 40 тыс. рублей — вряд ли, — отметил эксперт.

По его словам, необходимо планировать свои доходы и расходы. Если человек видит, что его зарплата не покрывает имеющиеся запросы, последние стоит уменьшить.

Кроме того, нужно создавать резерв на случай возникновения непредвиденных расходов или, например, потери работы. Для этого можно ежемесячно откладывать пусть даже небольшую сумму на «чёрный» день. Многие, покупая квартиру в ипотеку, тратят на первоначальный взнос всё до последней копейки, но лучше отложить какие-то деньги на будущее, считает экономист.

Российские банки в ближайшее время ожидают рост объёмов просроченной задолженности, связанный с падением доходов населения на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в материалах Ассоциации банков России, которые приводит РИА Новости.

Если возможности платить по кредиту нет совсем, не стоит пытаться решить проблему, взяв другой заём, особенно если процент по нему выше, считает Александр Пушко.

В ситуации, когда доходы у человека сокращаются, банки могут выдать кредит, но процент по нему будет выше. В результате долг только вырастет. Таким образом человек не решает проблему, а откладывает её. Но она становится всё серьёзнее, а условия кредитования всё более жёсткими, — отметил экономист.

Один из вариантов избежать просрочки платежей по кредиту — постараться договориться с банком, считает специалист. Можно попробовать получить отсрочку выплат, либо взять другой кредит с меньшей процентной ставкой, то есть провести реструктуризацию задолженности. Конечно, банки не будут рады такому предложению, но в ряде случаев они могут пойти навстречу, ведь кредитные организации всё равно закладывают в процент любого займа возможную долю невозврата.

Также, помимо денег, у человека могут быть какие-то активы, например, автомобиль. Иногда, в экстренных случаях, можно подумать о том, чтобы реализовать эти активы для погашение задолженности, подытожил эксперт.