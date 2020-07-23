В США заявили, что Россия может возобновить регулярное авиасообщение

https://static.news.ru/photo/685531aa-cd48-11ea-8b35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Министерстве транспорта США прокомментировали возможность российским авиаперевозчикам наладить регулярное авиасообщение.

Официальный представитель ведомства отметил, что Россия может возобновить регулярное авиасообщение, при соблюдении условия, которое заключается в том, что авиакомпании должны предоставить за месяц уведомление с графиком рейсов.

Министерство транспорта США не предпринимало никаких действий, направленных на ограничение деятельности российских авиаперевозчиков. <...> За исключением требований этого указа (об уведомлении за 30 дней. — NEWS.ru), ничто не мешает российским авиаперевозчикам осуществлять деятельность в США при условии, что полёты будут выполняться в соответствии с соглашением о воздушном сообщении между США и Россией, — привели сообщение ведомства в ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, эти вопросы обсуждаются, но конкретных решений пока нет.

Директор Четвёртого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон сообщил, что режим въезда в Турцию будет меняться в зависимости от стабилизации обстановки с эпидемиологической ситуацией. Он добавил, что ограничения касаются только визита в страну с целью туризма. Уже сейчас разрешены поездки в Турцию для ухода за близкими родственниками, лечения или в деловых целях — для образования и работы, писал NEWS.ru ранее.