В США запасы нефти за неделю сократились на 1,6 млн баррелей

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Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю, завершившуюся 14 августа, уменьшились на 1,6 млн баррелей. Об этом сообщает Управление по энергетической информации (EIA).

Теперь они составляют 512,5 млн баррелей. На позапрошлой неделе запасы сократились на 4,5 млн баррелей и составили 514,1 млн.

За прошедшую неделю импорт нефти в США увеличился на 109 тысяч баррелей в сутки. Он достиг отметки в 5,7 млн баррелей в сутки.

В докладе EIA не учитываются стратегические запасы нефти в США, сообщает RNS.

NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ в рамках сделки сократили добычу нефти в июле на 9,2 млн баррелей в сутки. Страны альянса недовыполнили соглашение на 0,5 млн баррелей в сутки. Месяцем ранее сделка была выполнена на 112%, поскольку Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт добровольно сократили добычу нефти.

В ОПЕК+ заявили, что оценят несоблюдение сделки по сокращению нефтедобычи. Глава Минэнерго Александр Новак считает, что на встрече, скорее всего, будет обсуждаться дисциплина входящих в ОПЕК+ стран, а не пересмотр сделки.