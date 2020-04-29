В список пострадавших отраслей может войти лёгкая промышленность

Текстильная и швейная промышленность может быть включена в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.
Такую возможность рассматривает Минпромторг РФ. Об этом
Рассматривается вопрос о включении текстильной и швейной промышленности в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции, — рассказали в министерстве.
Ранее NEWS.ru писал о том, что автодилеры и предприятия общепита серьёзнее всего пострадали от коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Денис Мантуров.
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