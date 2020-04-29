В список пострадавших отраслей может войти лёгкая промышленность

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Санатории и детские лагеря могут получить новые меры поддержки от правительства в период пандемии коронавируса. С таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину собирается обратиться глава думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Дмитрий Сазонов.

Участники рабочей группы отметили фактическое отсутствие реальных мер поддержки санаторно-курортной отрасли в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, —говорится в обращении. Законодатели указывают на следующую проблему: большая часть санаториев не относится...