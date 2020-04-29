Экономика

В список пострадавших отраслей может войти лёгкая промышленность

10:47, 30 апреля 2020
Фото: Monika Skolimowska/ZB/Global Look Press

Текстильная и швейная промышленность может быть включена в список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей.

Такую возможность рассматривает Минпромторг РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей ведомства.  

Рассматривается вопрос о включении текстильной и швейной промышленности в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от новой коронавирусной инфекции, — рассказали в министерстве.

Ранее NEWS.ru писал о том, что автодилеры и предприятия общепита серьёзнее всего пострадали от коронавируса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Денис Мантуров.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях