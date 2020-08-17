В Совфеде назвали условия для августовских выплат на детей до 16 лет

https://static.news.ru/photo/ba8ba530-e0fd-11ea-9f7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соглашение целого ряда инстанций понадобится для принятия решения о выплатах семьям с детьми в августе, рассказал член Совета Федерации Валерий Рязанский. Последнее слово при этом остаётся за Минфином.

Рязанский предложил дождаться возвращения премьер-министра РФ Михаила Мишустина из рабочей поездки на Дальний Восток. Возможно, решение о начислении семьям с детьми очередных выплат будет принято после этого.

Я думаю, что надо дождаться решения правительства. После возвращения Мишустина из поездки по Дальнему Востоку, наверное, состоится какое-то решение по этому поводу — будут выплаты или нет или будут какие-то дополнительные шаги по помощи. Это всё-таки многомиллиардные затраты, — цитирует сенатора Nation News.

Он также отметил, что в бюджете на 2020 год таких ресурсов не заложено, а поправки в бюджет, принятые в связи с пандемией, не предусматривали третью выплату.

Семьи с детьми в возрасте от трёх до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в рамках господдержки российских семей в связи с пандемией коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство России предложит президенту Владимиру Путину в том или ином виде продолжить стимулирующую политику в отношении медиков, которые борются с коронавирусом. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин при посещении областного онкологического диспансера в Магадане, где он пообщался с персоналом.