Внештатная ситуация будет продолжаться не менее года, поэтому в позиции поэтапного распределения финансовых средств господдержки есть своя рациональная логика, завили NEWS.ru в Счётной палате России. Чиновники призывают жителей страны дождаться параметров третьего антикризисного пакета и оглашения последующих планов правительства.

Россия, как и другие страны, ведёт антикризисную политику, принимая различные меры поэтапно, объяснили в СП РФ. В настоящее время готовится следующий пакет, проинформировали там.

В сложившихся условиях говорить о соревнованиях с другими странами не имеет смысла. Каждое правительство принимает решения исходя из собственной специфики развития ситуации с коронавирусом. Во всех странах делается упор на поддержку экономики, отраслей и бизнеса, в некоторых странах практикуется адресное (в той или иной мере) выделение средств напрямую населению, — сказали в СП.

Как объяснил изданию экономист, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, хорошо знакомый с правилами подготовки мер поддержки, для принятия решений о выделении средств нужно обоснование, для которого необходима обильная статистика.

Минимальный интервал времени для накопления статистических данных — месяц плюс ещё пара недель на обработку данных. Поэтому до середины мая масштабных решений ждать не стоит. Сергей Хестанов доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

В настоящее время в России реализуются дополнительные меры социальной поддержки граждан, в том числе потерявших работу, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Максимальный размер пособия по безработице повышен. Он приравнен к МРОТ и составляет 12 130 рублей. Тем, кто потерял работу с 1 марта 2020 года, размер пособия по безработице в апреле – июне устанавливается в максимальном размере.

Кроме того, этим же постановлением предусмотрено увеличение пособия в апреле – июне на 3 тысячи рублей указанной выше категории безработных, имеющих детей в возрасте до 18 лет (одному из родителей на каждого ребёнка).

По данным Минтруда России, в данный период максимальное пособие по безработице получают 208 тысяч человек. При этом выплачивается около 60 тысяч повышенных пособий безработным, имеющим детей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 апреля была введена дополнительная мера поддержки семей, имеющих право на материнский капитал (оно должно возникнуть до 1 июля текущего года) в соответствии с перечнем мартовских поручений президента. Размер выплаты составляет 15 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет без учёта материального положения семьи. В случае подачи заявления до 1 июля выплачивается ежемесячно в течение трёх месяцев по 5 тысяч рублей. Если заявление будет подано с 1 июля по 1 октября, выплата производится однократно в размере 15 тысяч. Однако позднее 1 октября она не назначается. Стоит отметить, что эти выплаты не учитываются при получении иных мер социальной поддержки.

По оперативным данным Минтруда, деньги в апреле были выделены на 1,8 млн детей (потрачено 9,5 млрд рублей), к настоящему времени на 1,9 млн детей. Всего в России около 3,3 млн потенциальных получателей дополнительных выплат.

Двойной кризис

В представленном прогнозе Счётной палаты о продолжительности кризиса во многом присутствует здравое звено — ведь даже в случае окончания пандемии до конца второго квартала бизнесу придётся восстанавливаться не менее полугода — психологический аспект боязни «выхода в места скопления людей» будет присутствовать у большинства россиян и после снятия ограничительных мер, напоминает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Олег Чередниченко.

А это — прямое воздействие на рынок потребительских товаров и услуг и по цепочке — на все связанные с ним рынки. Хотя в СП не учитывают того факта, что не исключён повторный виток пандемии — с учётом этого риска прогноз СП представляется уже в качестве «позитивного сценария». Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Экономисты считают, что повсеместные призывы копировать действия правительств других стран (например, Италии или США) не совсем уместны, к тому же пока неясно, какой вариант поддержки бизнеса окажется наиболее действенным.

Также, по их словам, надо принять во внимание тот факт, что бюджет России оказался в «двойных тисках»: мощнейший удар через обвал нефтяного рынка (с $60+ за баррель нефти до сегодняшнего значения в пределах $30) и вынужденная остановка (или существенное ограничение) фактически всего бизнеса, функционирующего в офлайн-пространстве, — всё это не добавляет финансовых возможностей бюджету.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вот почему в этой ситуации поэтапное «прощупывание» наиболее уязвимых отраслей и направлений бизнеса для помощи им выглядит действительно логичным. И, как следствие, в случае ухудшения ситуации усиление мер поддержки по требуемым направлениям.

Соответственно, вариант «помочь всем сразу» без чёткого понимания перспектив развития ситуации может оказаться шагом «в никуда», предупреждает доцент.

Предполагаю, что поэтапное внедрение и/или усиление пакетов помощи в текущей ситуации (то есть до тех пор, пока пик не пройден) выглядит логичным как с точки зрения нагрузки на бюджет, так и с точки зрения оценки перспектив развития ситуации, — подчеркнул Чередниченко.

Однако всё же излишний оптимизм стоит остудить, полагает Сергей Хестанов. По его мнению, помощь бизнесу, скорее всего, сведётся к налоговым каникулам за очень редким исключением (некоторые авиакомпании, банки, единичные предприятия, производящие уникальную продукцию). Все же остальные, уверен специалист, будут предоставлены их собственной судьбе.

Ведь никак нельзя сбрасывать со счетов, что настоящий кризис сформирован двумя факторами — падением сырьевых цен (и, как следствие, снижением поступлений от экспорта) и уменьшением оборота многих сфер бизнеса из-за ограничительных мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Именно поэтому временной характер этих двух факторов очень трудно оценить и спрогнозировать (падение нефтяных цен, начавшееся в 1985 году, продолжалось, к слову, около 15 лет).

И самое мудрое в нынешней ситуации двойного кризиса — максимально рачительно расходовать накопленные резервы.