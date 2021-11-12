В Росстандарте объяснили, как выбрать качественный бензин

Определить качество топлива самостоятельно водитель не сможет, поэтому стоит выбирать проверенные заправки. Список уличённых в ненадлежащем качестве АЗС есть на сайте Росстандарта, сообщил ФБА «Экономика сегодня» замруководителя ведомства Алексей Кулешов.

Если возникли сомнения, в уголке потребителя есть копия паспорта качества. Этот документ должен быть свежим. Если ему больше месяца, есть риск, что топливо стандарту качества не соответствует, — сказал Кулешов.

Он добавил, что топливо в России выпускается в соответствии с нормами Евразийского союза, но на рынке есть фальсификаты с большим содержанием серы и других присадок. Манипуляции могут происходить во время хранения и перевозки.

Ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал, как определить, качественный ли бензин на заправочных станциях. Необходимо обращать внимание на внешний вид АЗС, возможность выбора формы оплаты, а также на наличие кобренда. Высокая стоимость бензина не может защитить потребителя от контрафакта, в этом вопросе всё очень точечно.

Эксперт также добавил, что нормальный бензин россияне найдут на автозаправках с ремонтом, работающими пистолетами и сервисной зоной. При этом он отметил, что мелкие заправки, работающие под франшизой, тоже продают хороший бензин.