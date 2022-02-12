В России зафиксируют цены на ритуальные услуги

Законопроект о похоронном деле был внесён 10 февраля в экспертный совет фракции «Единая Россия». Он предполагает госрегулирование стоимости основных ритуальных услуг по регионам, пишут «Известия».

На сегодня цены в этой сфере не регулируются , и на рынке работает множество частных компаний, которые баснословно завышают цены. Документ также оговаривает, что взаимодействие ритуальных агентов с родственниками умерших станет недопустимым до их обращения в пункты приёма заказов. После принятия закона планируется ввести штрафы, а также лишать права работать в похоронной сфере.

Новый документ, который предполагает, что ритуальные услуги будут контролироваться государством, хотят принять взамен существующего с 1996 года.

В случае принятия нового закона, ритуальные агентства начнут получать специальные разрешения на работу, после чего их будут заносить в специальный реестр с указанием услуг и цен. Предполагается и создание перечня недобросовестных организаций. Эти реестры будут доступны для всех граждан.

Государством будет устанавливаться предельная стоимость гарантированных услуг по погребению. Это оформление документов, предоставление гроба и других необходимых предметов по усмотрению органов местного самоуправления, подготовка тела, его транспортировка, захоронение или кремация с последующим захоронением праха.

Предполагается, что предельные цены будут установлены на устройство мест захоронения и уход за ними. Определённый перечень гарантированных услуг будет оказываться населению бесплатно. После ритуальные компании могут получить компенсацию от власти в размере, не превышающем 6964,68 рубля. Планируется, что эта сумма будет ежегодно индексироваться.

Регионы могут сами дополнить перечень бесплатных услуг и увеличить возмещение похоронным конторам из своих бюджетов. Регулирование рынка должно привести к стабилизации цен, гарантированной стоимости на минимальный набор услуг — и на них будет ориентироваться рынок.

Ранее президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев позитивно оценил готовящийся законопроект о похоронном деле в России, в котором предлагается сделать похороны «госуслугой». По словам Сулоева, закон должен решить ряд проблем. В частности, нужно провести инвентаризацию кладбищ, поскольку 80–90% погостов в стране не узаконены.