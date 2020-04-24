В России задумались о сжигании добытой нефти из-за низкого спроса

https://static.news.ru/photo/38152a4e-864a-11ea-91cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Мелкие российские нефтяные предприятия рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть. Руководители некоторых из них признаются, что уже готовятся сжигать сырьё из-за ненужности покупателям.

Опрошенные Bloomberg профильные аналитики отметили , что наблюдаемая в настоящее время на рынке нехватка хранилищ практически не оставляет нефтяникам пространства для манёвра. Они могут прекратить добычу, однако это потребует слишком больших расходов, на которые едва ли смогут пойти независимые компании.

Нефтеперерабатывающие заводы в России также не станут закупать все добываемые объёмы, так как тоже сталкиваются с падением спроса и дефицитом мощностей для хранения. У крупных предприятий такие же проблемы, но они могут рассчитывать на помощь государства, которое считает их слишком важными для национальной экономики.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэнерго России изучило несколько вариантов изменения законодательства для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Однако обстановка в секторе не такая сложная, как в электроэнергетике, рассказал глава министерства Александр Новак. Он добавил, что снижение глобального спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.