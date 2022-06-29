В России впервые в истории зафиксируют дефляцию по итогам июня

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Дефляция впервые в истории современной России может быть зафиксирована по итогам июня. Речь идёт о снижении цен на товары и услуги, пишут «Известия».

До этого момента цены снижались в июле — августе, что было связано с поступлением нового урожая. Сейчас в качестве причин эксперты указывают не только сезонное сокращение цен на плодоовощную продукцию, но и проблемы с импортом, резкое укрепление рубля и низкий спрос населения.

Ожидается, что в месячном выражении стоимость товаров сократится в пределах 0,5%. Специалисты не исключают, что цены будут снижаться все три месяца. Но поводов для особой радости нет: продолжительная дефляция не свидетельствует об оздоровлении экономики.

Дефляция, вызванная сокращением совокупного спроса, является крайне неустойчивой и говорит не о «здоровье» экономики, а о её «болезни», считает директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. С начала месяца по 17 июня дефляция составила 0,26%, при этом снижение индекса потребительских цен фиксировалось три недели подряд.

По данным Росстата, с 11 по 17 июня сильнее всего цены снизились на сахар-песок (2%), яйца (0,6%), молоко (0,4%), гречку (0,3%), сосиски, сардельки, творог и сухие молочные смеси для детского питания (0,2%), а также свинину, колбасу, водку (0,1%). И если дефляция в июне всё-таки произойдёт, это будет первый случай снижения цен в первом летнем месяце в истории России с 1991 года.

До этого два летних месяца подряд — в июле и августе снижение цен происходило в 2011 году. Аналитики не исключают, что в 2022 году снижение цен будет идти все три месяца подряд. А на фоне подавленного потребительского спроса это может привести к некоторому падению цен на непродовольственные товары при развитии параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на гречневую крупу в России начали падать на фоне низкого спроса после ажиотажных закупок: к 20 мая гречка подешевела на 13% — до 81,32 тысячи рублей за тонну. Экспорт продукции также снизился из-за осложнения и подорожания логистики.