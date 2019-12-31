https://static.news.ru/photo/3fce12fc-2c70-11ea-8b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство с января увеличило сроки назначения семьям выплат по рождению ребёнка, а также подняло стоимость родового сертификата и размер пособий по беременности и родам.

С наступлением нового года увеличился срок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребёнка до достижения возраста трёх лет. До этого она действовала до полутора лет. Помимо этого, расширился круг получателей этих денег за счёт повышения нижней планки среднедушевого дохода.

С 1 января расширилось количество регионов, в которых из федерального бюджета софинансируются выплаты на третьего и последующих детей. Их общий объём составит 55,3 млрд рублей.

Также власти увеличили стоимость родового сертификата и пособия по беременности и родам и по временной нетрудоспособности.

Ранее NEWS.ru писал, что с января 2020 года сумма материнского капитала увеличена до 466,6 тыс. рублей. Принятый бюджет также предполагает дальнейшие индексации в ближайшие два года: в 2021 году — до 485 282 рублей, в 2022 году — до 504 693 рублей.