В России средневзвешенная ипотечная ставка в июле составила 7,28%

https://static.news.ru/photo/2f2c8b0a-e93e-11ea-bab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России объём выдачи ипотеки по итогам июля 2020 года превысил 360 млрд рублей, что на треть превышает показатель июня, при этом средневзвешенная ставка снизилась до 7,28%, следует из сообщения Центрального банка.

Как уточняет Центробанк, в июле банки выдали ипотечных кредитов на сумму 361,97 млрд рублей, что больше на 31% относительно июня (276 млрд рублей) и на 63% по сравнению с июлем 2019 года (221,98 млрд рублей), передаёт ТАСС.

В июле жители России взяли ипотечных кредитов на 25% больше, нежели в июне — 146 тысяч и 116,4 тысячи соответственно. Что касается годового выражения — рост составил 46% (в июле 2019 года выдали 100,4 тысячи ипотечных кредитов).

При этом совокупный банковский портфель ипотечных кредитов к 1 августа продемонстрировал рост до 8,131 трлн рублей. Объём «просрочки» на начало последнего месяца лета составил 75,6 млрд рублей, что на 0,6% превышает показатель июня (75,1 млрд рублей) и на 3% — показатель 2019 года (73,3 млрд рублей).

Ранее NEWS.ru писал, что для семей, усыновивших детей из детского дома, предложили снизить ипотечную ставку. Автор инициативы депутат Елена Строкова направила соответствующее обращение в правительство на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Сейчас приёмный ребёнок лишается права получить жильё от государства в случае усыновления, отмечает Строкова. Из-за этого многие семьи оформляют опекунство, чтобы сохранить право ребёнка на квартиру.