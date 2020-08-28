В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для некоторых семей

https://static.news.ru/photo/58885af2-e8fc-11ea-a965-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для семей, усыновивших детей из детского дома, предложили снизить ипотечную ставку. Автор инициативы депутат Елена Строка направила соответствующее обращение в правительство на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Предлагаю рассмотреть возможность уменьшения процентной ставки на ипотеку для семейных пар, которые усыновили детей из детских домов, — говорится в тексте обращения, который приводит RT.

Сейчас приёмный ребенок лишается права получить жилье от государства в случае усыновления, отмечает Строкова. Из-за этого многие семьи оформляют опекунство, чтобы сохранить право ребёнка на квартиру.

Снижение ставки для таких семей откроет новые возможности для усыновителей в части улучшения жилищных условий, считает депутат.

Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что более 75% возводимого жилья на территории России покупается с использованием ипотечных средств. Об этом заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, к 2030 году число семей, улучшивших жилищные условия, должно достигнуть 5 млн. В 2019 году их число составляло 3,7 млн. Прогнозируется рост на 35%. Также объём ввода жилья должен достигнуть 120 млн кв. метров, увеличившись на 50%.