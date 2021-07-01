«Сбер»: россиянам будут чаще одобрять семейную ипотеку

Сбербанк ожидает почти 100-процентного роста выдач семейной ипотеки после изменения условий с 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в исследовании «СберИндекс».

Изменённые условия программы поддержки позволят увеличить количество согласований семейной ипотеки почти в два раза. При этом раньше кредит могли брать лишь семьи, в которых второй ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2018 года. Теперь новые правила распространяются на семьи, где ожидается появление первого ребёнка, отмечается в сообщении.

Также ожидается, что из-за ограничения лимита по льготной ипотеке до трёх миллионов снизится выдача по госпрограмме более чем вполовину.

Ранее стало известно, что ипотека подорожала в России из-за ужесточения политики ЦБ. Банки второй месяц подряд ухудшают условия по ипотеке и по её рефинансированию.