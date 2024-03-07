Минфин России отчитался о росте Фонда национального благосостояния Минфин РФ: объем ФНБ вырос до 12,25 трлн рублей

Общий объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по итогам февраля увеличился до 12,25 трлн рублей, что составляет 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, сообщает Минфин России. Уточняется, что уровень ликвидных активов фонда на счетах Центробанка достиг отметки в 5,044 трлн рублей или $54,91 млрд.

По состоянию на 1 марта 2024 года объем ФНБ составил 12 258 661,2 млн рублей, или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, что эквивалентно 133 436, млн долларов США, — говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что совокупная сумма дохода от размещенных активов фонда в иностранной валюте в период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила 2,084 млрд рублей. За прошедший месяц значительных изменений в структуре валют ФНБ нет, однако количество золота незначительно сократилось — до 358 тонн.

Как сообщалось ранее, количество признанных банкротами юридических лиц с начала 2024 года в России увеличилось почти на 60% по сравнению с аналогичными показателями 2023 года. При этом также впервые с 2021 года начало расти количество корпоративных банкротств.

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков ранее связал рост банкротств в России с ужесточением норм выдачи кредитов. По его словам, процент отказов по займам может вырасти на 20–30%.