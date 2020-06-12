В России начала работать комиссия по борьбе с отмыванием денег

https://static.news.ru/photo/aaf0100a-aca2-11ea-b0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии (FATF). Она будет принимать меры по борьбе с отмыванием денег в стране.

Образовать межведомственную комиссию по принятию РФ мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, возложив на нее функции по обеспечению организации совместной работы органов и организаций, представители которой входят в состав межведомственной комиссии, и координации их деятельности, — цитирует документ РИА Новости.

Председателем комиссии назначен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Помимо него в состав вошли замглавы МВД Михал Ваничкин, замминистра юстиции Михаил Гальперин и другие лица.

Также Путин поставил утвердить положение о межведомственной комиссии. На эту задачу он выделил три месяца. Ответственным назначен Чиханчин.

NEWS.ru сообщал, что в октябре 2019 года банки, брокеры и страховые компании предложили ЦБ отказаться от ряда устаревших норм «антиотмывочного» законодательства.