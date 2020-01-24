Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил главе Минтруда Антону Котякову и министру экономического развития Максиму Решетникову предложение о создании первой в истории страны потребительской корзины для студентов и учащихся. В неё, по задумке, должны войти полезные для развития интеллекта и для стимулирования учёбы продукты. В связи с этим парламентарий считает целесообразным просчитать нормативы начисления стипендий, что может стать своеобразным МРОТ для студенчества. Об этом законотворец заявил NEWS.ru.

В нашей стране 4 млн учащихся в возрасте от 16 до 25 лет. Все они ждут поддержки. Жизненно необходимо продумать студенческую потребкорзину, которая должна включать оптимальный объём питательных веществ, благотворно влияющих на умственное и физическое развитие молодых людей обретающих самые разные профессии — от спорта и до физики. Виктор Зубарев член комитета Госдумы по бюджету и налогам член комитета Госдумы по бюджету и налогам

По мнению Зубарева, в состав ассортимента товаров для студенчества должны входить: орехи, горький шоколад, семена, зелень, сухофрукты, ягоды, кофе (зерновой или молотый), а также зелёный чай.

В свете этого, сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, представляется важным пересмотр нормативов начисления стипендий «для обучающихся очно и на бюджетной форме и их фактическая синхронизация с суммарной стоимостью потребительской корзины».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зубарев пояснил, что формирование студенческой потребкорзины, а также «минимального студенческого оклада» требует особой господдержки.

Это примерно как школьникам уже в скором времени будет предлагаться обязательное горячее питание, — добавил депутат ГД.

Между тем, некоторые эксперты считают, что в РФ вообще нужно сделать «эффективное» питание бесплатным во всех некоммерческих вузах.

При реализации такой потребкорзины необходимо чётко дифференцировать студенчество на бедных и богатых. Ведь системности не получится. Нужно смотреть на уровень дохода семьи учащегося. Если студент живёт в богатой семье, то зачем ему вообще платить. От продуманного питания будет зависеть не только успеваемость человека, но и сохранение здоровья на перспективу. Иначе за студенческий период можно приобрести столько болезней, что потом никакая медицина не вылечит. Александр Сафонов профессор кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве РФ профессор кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового университета при Правительстве РФ

Однако по его словам эффективнее было бы воплотить такую инициативу через реализацию адресной социальной помощи семьям студентов, рассчитываемой на основе прожиточного минимума. Кроме того, это должно быть своеобразным поощрением за успеваемость. Также, указывает эксперт, необходимо отталкиваться от экономических возможностей родного для студента региона. Задача такой потребкорзины сделать так, уверен Сафонов, чтобы человек не отвлекался на работу, а всецело посвящал своё время на приобретение знаний.

В свою очередь президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков полагает, что вместо вузовской потребкорзины было бы целесообразнее ввести грантовую поддержку для нуждающихся по запросу.

Если семья за чертой бедности и не может обеспечить ребёнку стимулирующее интеллектуальное развитие питание, такие гранты вполне могли бы оказывать должную поддержку, — сказал Комков.

Напомним, что на встрече с представителями общественности Липецкой области президент Владимир Путин заявил о том, что структура потребительской корзины граждан должна быть скорректирована, и от неё будет зависеть размер прожиточного минимума, от которого высчитывается МРОТ.

Глава государства сослался на мнение специалистов:

Картофель, жиры, хлебобулочные изделия большую часть занимают, а овощи, фрукты их маловато, рыба и мясо не занимают должного места, поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру.

К сведению, в РФ потребительская корзина используется для расчёта прожиточного минимума, а также с целью сравнения интегральных цен на продовольствие в различных регионах. В нашей стране потребкорзина является своеобразным мерилом минимального потребительского бюджета.

Пустил бы кто

А пока в Госдуме предлагают сформировать для выживающего собственными усилиями российского студенчества потребкорзину и выработать минимальную стипендию, эксперты аналитического центра «Авито Работа» выяснили, что 50% дохода учащиеся вузов в крупнейших городах тратят на аренду квартиры. Об этом NEWS.ru рассказала PR-менеджер «Авито Работа» Мария Сенькова.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как выяснили аналитики центра, студентам в крупнейших российских городах почти половину зарплаты приходится отдавать за аренду жилья. Исследователи сопоставили стоимость аренды однокомнатных квартир в 21 крупнейшем городе страны, а также в Москве и Санкт-Петербурге с зарплатами, которые предлагались студентам в IV квартале 2019 года (в среднем по стране это 32.600 рублей в месяц).

Даже, несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в богатой Москве, мегаполис стал самым невыгодным местом аренды для молодого поколения. Здесь учащиеся вынуждены отдавать в среднем 78% от заработка за однокомнатную квартиру (в случае, если у студента нет дополнительных источников дохода). Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Также затратно оказалось учиться в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно за половину дохода (52% и 51% соответственно).

При этом довольно много случаев, когда с проживанием помогает университет, предоставляя общежитие, — отметила PR-менеджер «Авито» Галина Камнева. — Но далеко не все пользуются такой возможностью, к тому же не у всех она в принципе есть. Нередко студенты также арендуют студии, как еще боле дешевый вид жилья (в целом по России аренда студии на данный момент обойдется в 16 тыс. руб.). Аренда отдельной комнаты в целом по стране еще дешевле (8 тыс. руб.).

По словам исследователей «Авито Работа», наиболее высокие заработные платы сегодня получают студенты в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако именно в этих городах стоимость арендной ставки максимальна, оговариваются аналитики.

По их мнению, финансово выгоднее всего сегодня учиться в Тольятти, Барнауле и Воронеже: здесь аренда квартиры обойдется чуть более трети дохода. В этих трёх городах наём жилья будет составлять чуть выше трети зарплаты (около 35%).

Выяснилось, что больше всего в прошедшем квартале студенты смогли заработать в столице (почти 45 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 тыс. рублей) и Екатеринбурге (34.500 рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23.300 рублей), Ульяновске (24.400 рублей) и Ижевске (25.100 рублей), проинформировали в «Авито Работа».