В России может исчезнуть ржаной хлеб Союз мукомолов: из-за плохого урожая ржаной хлеб станет редкостью в России

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В 2023 году урожай ржи прогнозируется на уровне около 1,8 млн тонн, при этом качественного сырья будет собрано менее 40%, заявил на брифинге президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. По его словам, которые цитирует «Интерфакс», из-за плохого урожая ржаной хлеб может стать редкостью в России.

В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 млн тонн, ржи 1-3 классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема — рожь 3 класса. <...> Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет — я использую такой термин — псевдореликтом, — сказал президент Союза мукомолов.

По его мнению, рожь перестала интересовать государственные органы в России, поскольку ржаной муки ежегодно производится в 10 раз меньше пшеничной. Свириденко утверждает, что цены на Бородинский хлеб могут взлететь исключительно из-за стоимости сырья.

Председатель комиссии Торгово-промышленной палаты по АПК, академик РАН Петр Чекмарев подтвердил, что проблема со ржаной мукой в России действительно существует. Он отметил, что в 2024 году есть все шансы остаться безо ржи, потому что ей никто не будет заниматься.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что уборочная и посевная кампании в России оказались под угрозой срыва из-за резкого подорожания дизельного топлива. Он подчеркнул, что двукратный рост цен на горючее ставит многие предприятия на грань банкротства.