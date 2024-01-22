В России могут «исчезнуть» маркетплейсы Российские власти предложили найти альтернативу слову «маркетплейс»

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Российские власти считают необходимым придумать альтернативу слову «маркетплейс», говорится в отзыве правительства РФ на законопроект о торговых интернет-площадках, документ оказался в распоряжении РБК. Также в кабмине предложили исключить из законодательства положения об ограничении количества изменений, которые площадки могут вносить в договор оферты с партнерами.

Речь идет о поправках в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и «О защите прав потребителей», которые группа депутатов внесла в Госдуму в сентябре 2023 года. По задумке авторов, инициатива должна закрепить юридический статус маркетплейсов, ввести ответственность за недостоверную информацию на платформах и некачественный товар. Также разработчики поправок предложили ограничить количество изменений, которые владельцы площадок могут вносить в договоры раз в год, запретить блокировку личных кабинетов партнеров и взыскивать штрафы без согласия последних.

Ограничение частоты изменений условий договоров не позволит учитывать изменения рыночной конъюнктуры, сезонность в продаже товаров, изменения логистических цепочек и иные факторы, которые могут требовать от агрегатора информации изменения тарифов и комиссий, — говорится в отзыве правительства.

Также в правительстве предложили установить особые условия для изменений существенных положений договоров и порядок их корректировки, призвали отказаться от идеи запретить маркетплейсам штрафовать контрагентов и не оценили запрет блокировать личные кабинеты. В кабмине считают, что таким образом владельцы площадок не смогут пресекать незаконную деятельность отдельных продавцов.

Представители отрасли в свою очередь заявили о необходимости дальнейшей проработки законопроекта, в частности пункта о регулировании оферты. Собеседники РБК отметили, что жесткие рамки изменений, изначально направленные на замедление роста цен, по факту ведут к невозможности своевременного запуска акций, рекламных и финансовых продуктов для продавцов, а также мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова рассказала о том, что алгоритмы маркетплейсов реагируют на поведение посетителей и повышают цены на товары, если у них растет число просмотров. По этой причине, по ее словам, после добавления понравившейся позиции в корзину лучше лишний раз не заходить в карточку товара.