Экономист нашла объяснение внезапным подорожаниям товаров на маркетплейсах Экономист Тарасова: товары на маркетплейсах дорожают из-за алгоритма просмотров

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Алгоритмы маркетплейсов реагируют на поведение посетителей и повышают цены на товары, если у них растет число просмотров, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова. По этой причине, по ее словам, после добавления понравившейся позиции в корзину лучше лишний раз не заходить в карточку товара.

«Иногда цена может меняться буквально в течение нескольких минут, а также, если просматривать тот или иной товар с разных устройств. Если страничкой товара интересуются несколько покупателей одновременно или один покупатель многократно ее просматривает, цена неизбежно вырастет», — пояснила эксперт.

В то же время, по ее словам, при снижении интереса к товару цена на него также может снизиться. Причиной таких колебаний может быть как реальный спрос, так и алгоритмы обработки просмотров со стороны клиентов. И хотя, как правило, ценообразование на маркетплейсах имеет рыночный характер, иногда владельцы продукции идут на уловки в виде больших скидок, когда дисконт может достигать 70-80%.

Ранее аналитик Даниил Кашин объяснил, что резкое подорожание одежды, цены на которую к концу декабря выросли в среднем на 80%, связано с ростом издержек брендов. По словам эксперта, отечественные производители после введения западных санкций заняли ниши ушедших компаний, однако цены на их продукцию сегодня превышают «досанкционные» цифры конкурентов в полтора раза.