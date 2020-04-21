В России могут изменить методику ценообразования жизненно важных лекарств

https://static.news.ru/photo/27224afa-83e8-11ea-9136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В методику ценообразования жизненно необходимых и важнейших препаратов могут внести изменения, если требования фармкоманий о нерентабельности производства препаратов из «списка 50» будут признаны обоснованными. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Экономика фармкомпаний складывается таким образом, что в этой модели есть препараты с высокой и низкой рентабельностью, а также те, которые выпускаются ниже, чем себестоимость, — цитирует «Парламентская газета» сенатора.

По его словам, при этом каждая продукция должна иметь экономически обоснованную тарификацию. Поэтому Минздрав вместе с Минпромторгом должен рассмотреть обращение фармкомпаний. В случае, если претензии признают обоснованными, на лекарства установят цену, соответствующую требованиям производства. Например, повышение стоимости с 10 до 12 рублей за упаковку некритично, если используются импортные субстанции, которые выросли в цене.

Согласно другому сценарию развития событий, Минздрав может отклонить претензии фармкомпаний. При этом нужно исходить из того, чтобы жизненно важные лекарства остались на рынке. По мнению Рязанского, не исключено, что в методику ценообразования препаратов придётся вносить изменения. Компромиссное решение может быть принято до конца года.

Ранее NEWS.ru писал, что ряд крупных отечественных фармкомпаний уведомили Минпромторг о намерении отказаться от производства нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов. В группу риска попали димедрол, парацетамол, ибупрофен и другие лекарства. Их производство стало нерентабельным из-за низкой максимально допустимой цены. Кроме того, ситуацию усугубляют удорожание импортных субстанций из-за пандемии коронавируса и падение курса рубля. Главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков пояснил, что некоторые препараты уже ушли с российского рынка после падения рубля в 2014 году. То же самое может произойти и сейчас.