Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последний год цена на тропические фрукты выросла на 13,7%, до 74 рублей за кг. Однако несмотря на подорожание, у отечественных яблок нет шансов заменить импорт: они существенно дороже. Бананы останутся главным продуктом в «фруктовой корзине» россиян, выяснил News.ru.

Один из факторов — повышение платы за сбор плодов в Эквадоре и снижение поставок

Среди причин роста цен на данный товар эксперты указывают проблемы с поставками. Дело в том, что отечественные импортёры не всегда аккуратно платят за продукцию. Кроме того, страна берёт не самые большие объёмы. Всё это приводит к тому, что в случае дефицита на мировом рынке, потребности РФ обслуживают в одну из последних очередей, рассказала News.ru руководитель агентства «FruitNews» Ирина Козий.

Урожай этих фруктов собирают в тропических странах круглый год, но спрос на них летом падает. Поэтому плантаторы пытаются выстроить сборы так, чтобы основные объёмы отправлять зимой. Однако на это существенно влияют погодные условия. В частности, в начале прошлого года мы наблюдали резкий скачок цен, а потом их падение. А затем началось новое повышение, вызванное засухой, ураганами и другими факторами в регионах, где выращивают бананы, — сообщила она. Ирина Козий руководитель агентства «FruitNews»

По словам Козий, среди факторов подорожания — рост цена на Эквадорские бананы до 7-8 долларов за коробку на плантациях. Однако существенных скачков в этом сезоне ждать не стоит. В прошлом году рынок пострадал из-за климатического фактора. А в текущем, речь может идти об отложенной инфляции, предполагает собеседник.

Главный поставщик популярной тропической культуры в Россию — Эквадор. Но несмотря на практически монополию импорта в РФ, рынок постоянно вносит коррекцию. Так, на стоимость филиппинских плодов влияют эквадорские и наоборот. В случае неурожаев компании просто перенаправляют потоки.

Сбор бананов на плантации Shilpa Thakur/Zuma/TASS

Косвенно на импорт плодов в дальнейшем могут влиять сокращения поставок данной эквадорской продукции на европейский рынок. ЕС планирует закупать больше продукции в «испанских» тропических водах. Уже подписано соглашение с Гватемалой, Коста-Рикой и Колумбией, которые будут завозить бананы на европейский рынок без пошлин, в отличие от Эквадора. Козий считает, эту новость позитивной для рынка РФ. Смена игроков увеличит объёмы импорта.

Средние потребительские цены на бананы начали расти зимой, дойдя до максимальных значений в апреле. Затем последовал медленный спад. А в августе Росстат фиксировал 73,87 рублей за кг, что выше, чем в аналогичном периоде прошлого года на 13,7%. Средняя стоимость фруктов в стране практически совпадает со столичной. Однако в Москве годовой рост на популярный продукт тропиков составил целых 22%.

Самые дорогие бананы традиционно на севере страны. Так, в Анадыре в августе кг Росстат оценил в 358 рублей, в Зырянке — 303,5 рубля, в Усть-Нера — 190 рублей, в Мирном — 187 рублей. В городе Сусуман Магаданской области стоимость составила 182,5 рублей, в Олекминске — 180 рублей, в Усть-Омчуге — 177,6 рублей, в Вилюйске — 168 рублей, в Магадане — 157,23 рубля, в Якутске — 151 рубль.

А наиболее дешёвыми тропические фрукты оказались в Дзержинске Нижегородской области — 54,5 рублей, в Клинцах — 55 рублей, в Валдае — 55,8 рублей, в Воткинске — 56,5 рублей, а также в городе Кингисепп Ленобласти — 56,7 рублей, в Пензе и Мценске — по 57,4 рубля.

Яблоки не смогут заменить бананы

Фруктовая корзина россиян состоит преимущественно из апельсинов, мандаринов, яблок и бананов. Лидерство в ней постоянно меняется в зависимости от различных факторов, прежде всего от ценовых и сезонных. Кроме того, стоит учитывать и удалённость конкретного российского региона, нехватку овощехранилищ, низкую транспортабельность популярных сортов яблок, которые теоретически могут представлять альтернативу.

По данным Федеральной службы государственной статистики, сегодня средние потребительские цены на апельсины выше, чем на бананы. Так, в августе в среднем по РФ, кг цитрусовых составил 90 рублей, что выше, чем в аналогичном месяце 2018 года на 4,9%. Пик подорожания традиционно пришёлся на зимние месяцы. В январе цена за кг составила 97,1 рубль и падала до мая, следом последовал небольшой рост. Как правило, цитрусовые в РФ дешевеют в конце осени и зимой. В это время происходит переход с поставок из Южного полушария на импорт из Египта, Турции и Марокко.

Alexander Legky/Global Look Press

Яблоки — самые дорогие в «фруктовой корзине» — в среднем 106 рублей по РФ. Очевидно, что этот фактор выступает существенным препятствием для замены импорта. Несмотря на то, что цена за кг плодов по сравнению с августом прошлого года даже снизилась, бананы в августе стоили меньше яблок на 43%, а апельсины на 17%, говорится в отчёте Росстата.

Самые дешевые яблоки по итогам лета продавали в Дербенте (66 рублей), Воронеже (67 рублей), Балашове (68 рублей). А самые дорогие в Певеке, 403 рубля за кг яблок, в Зырянке — 385 рубля, Чукотском автономном округе — 329 рублей. В Москве стоимость кг данных фруктов составила 124 рубля, что на 4% дешевле, чем в августе прошлого года.

Яблоки дешевы в момент массовых сборов урожая. В частности потому, что не все сады оборудованы хранилищами. А в конце сентября-начале октября на рынке РФ большой объём продукции. А потом постепенно яблоки дорожают до середины следующего лета. — отметила Ирина Козий.

Эксперт напомнила и о том, что в ближайшие 5-10 лет с рынка может уйти основной сорт бананов — кавендиш. Сегодня его выращивают во всём мире и до последнего времени он считался наиболее устойчивым ко всевозможным вредителям. Но теперь обнаружен вирус, против которого плоды бессильны. Сегодня селекционеры разрабатывают новые альтернативные сорта, устойчивые к заболеванию растений.