В РФ вырос спрос на предметы роскоши

Продажи предметов роскоши и дорогостоящих товаров длительного пользования выросли в России в 2021 году на фоне пандемии и инфляции. Увеличился спрос на автомобили, часы, телефоны и ювелирные украшения, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Объёмы реализации этих категорий товаров росли даже на фоне общего падения продаж в рознице во время различных карантинных ограничений, — отмечается в публикации.

За девять первых месяцев года россияне скупили часов на 37,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, мобильных телефонов — на 27,9%, ювелирных изделий — на 26,6%, автомобилей — на 24,8%. Речь идёт о сравнении в сопоставимых ценах, то есть в реальном выражении.

Более 11% всех розничных продаж пришлись на шубы, холодильники, стиральные машины и ювелирные изделия, подчёркивают эксперты.

Ранее стало известно, что во время распродажи «Чёрная пятница» в 2021 году в России было совершено на 66% больше онлайн-платежей, чем в прошлом году. Оборот вырос на 73%. Оплачивающих товары онлайн стало больше на 76%, а средний чек в интернет-магазинах увеличился на 4% — до 1539 рублей.