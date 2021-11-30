«Черная пятница» в России установила рекорд онлайн-продаж за пять лет

В 2021 году во время распродажи «чёрная пятница» онлайн-платежей в России было совершено на 66% больше, чем в прошлом году. Оборот вырос на 73%, сообщила «Газете.Ru» со ссылкой на данные сервиса финтех-компании ЮMoney ЮKassa. Гендиректор ЮMoney Иван Глазачев назвал прошедшую «чёрную пятницу» самой успешной для российского онлайн-бизнеса за последние пять лет.

Оплачивающих товары онлайн стало больше на 76%, а средний чек в интернет-магазинах увеличился на 4% — до 1539 рублей.

В дни распродаж большим спросом у россиян обычно пользуются одежда и обувь, электроника и бытовая техника, товары для дома и ювелирные украшения, а также цифровые товары. В этом году наибольший рост числа покупок, в 6,4 раза, отмечен у турагентств. У частных клиник было в 6,2 раза больше покупок, чем год назад, а у онлайн-площадок, продающих игровые товары, — в 2,2 раза, — сообщили в сервисе ЮKassa.

По словам Глазичева, на объём платежей повлияло изменение привычек покупателей, их переход в онлайн. Самой динамично растущей сферой товаров он назвал цифровой контент и онлайн-образование: они увеличивали показатели каждый год примерно на 50%.

Ранее эксперт по личным финансам Эрик Розенфельд рассказал россиянам, как правильно тратиться в «чёрную пятницу». По его словам, важнее всего не покупать бесполезные вещи только из-за сниженной цены.