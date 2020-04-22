В РФ платежи за электроэнергию в апреле упали на 7%

https://static.news.ru/photo/854cbe8a-84a1-11ea-ba17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платежи за электроэнергию в России в апреле упали на 7% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на встрече с депутатами Госдумы. По его словам, есть риск, что в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Он также подчеркнул, что с платежами за тепловую энергию ситуация обстоит ещё хуже. Здесь показатель составил порядка 80% в апреле месяце.

Основные неплательщики — это предприятия жилищно- коммунального хозяйства и надо отметить, что мы видим и неплатежи со стороны бюджетных потребителей, — сказал Новак.

Министр добавил, что в настоящее время прорабатываются меры поддержки для энергокомпаний, передаёт ТАСС.

Ранее Минэнерго России изучило несколько вариантов изменения законодательства для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. По словам Александра Новака обстановка в секторе не такая сложная, как в электроэнергетике, писал NEWS.ru