https://static.news.ru/photo/e0189a7c-548c-11ea-8622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2019 года спрос на новостройки уменьшился на 2%. Реальный же спрос со стороны покупателей без учёта юридических лиц сократился на 7%. Падение происходит несмотря на понижение ставок по ипотеке.

Такие данные приводит портал недвижимости ЦИАН. По его информации, около 60% сделок было заключено только в 10 регионах страны — это Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Новосибирская, Ленинградская, Свердловская, Ростовская, Воронежская области и Башкирия. Причём 40% из них — Московский и Петербургский регионы.

Всего за 2019 год было заключено 783 тысячи договоров долевого участия. Это 1,6% ниже, чем год назад. Тогда на первичном рынке оформили 795,9 тысячи сделок.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве упал спрос на рынке вторичного жилья. Резкое снижение интереса покупателей зафиксировало управление столичного Росреестра. Так, за первый месяц 2020 года было продано 7969 квартир, что на 19% меньше, чем в январе 2019-го.