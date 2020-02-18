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Спрос на рынке вторичного жилья Москвы упал в январе 2020 года. Резкое снижение интереса покупателей зафиксировало управление столичного Росреестра.

Так, за первый месяц года было продано 7969 квартир, что на 19% меньше, чем в январе 2019-го. Такие данные можно объяснить ажиотажным спросом конца 2018-го — начала 2019 года, объясняет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По сравнению с данными за декабрь прошлого года падение в январе 2020-го составило 49,5%. По мнению Майданова, это обычное сезонное колебание.

Ранее в Совете Федерации предложили расширить меры поддержки многодетных семей и распространить льготную ипотеку на вторичное жильё, писал NEWS.ru. По существующему законодательству, многодетные имеют право получить льготную шестипроцентную ставку только при покупке квартир в новостройках, а также на приобретение жилья на вторичном рынке в сельской местности на территории ДФО.