В РФ из-за снежного циклона вырос спрос на дворников

Циклон «Бенедикт» спровоцировал рост спроса на дворников в России почти в два раза. Ещё большая потребность в представителях данной профессии обнаружилась в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.
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Количество предложений работы говорит о потребности в дворниках, которая в начале декабря составляет 2,6 тысячи вакансий по России. На Московский регион из них приходится 627 вакансий, на Санкт-Петербург — 206 вакансий.
Медиана предлагаемой дворникам зарплаты находится на уровне 23 212 рублей, за неделю она выросла на 1%. Больше всего дворникам предлагают в Москве — от 35 до 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что с началом зимы в Петербурге перестало хватать дворников, потому что они массово становятся курьерами и зарабатывают там в разы больше. По словам чиновника из администрации Адмиралтейского района, повышать зарплату сотрудникам неоткуда, оставшиеся дворники берут по две-три ставки и после снегопада могут чистить территорию неделю вместо отведённого дня.