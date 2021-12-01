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В РФ из-за снежного циклона вырос спрос на дворников

HeadHunter: в России из-за циклона «Бенедикт» спрос на дворников вырос почти в два раза
05:52, 02 декабря 2021
В РФ из-за снежного циклона вырос спрос на дворников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Циклон «Бенедикт» спровоцировал рост спроса на дворников в России почти в два раза. Ещё большая потребность в представителях данной профессии обнаружилась в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

Агентство отмечает, что из-за непогоды и обильных снегопадов, которые принёс циклон «Бенедикт», спрос на рынке труда на дворников за три дня вырос на 93% в России, на 129% в Москве и 134% в Санкт-Петербурге по сравнению с тремя первыми днями прошлой недели.

Количество предложений работы говорит о потребности в дворниках, которая в начале декабря составляет 2,6 тысячи вакансий по России. На Московский регион из них приходится 627 вакансий, на Санкт-Петербург — 206 вакансий.

Медиана предлагаемой дворникам зарплаты находится на уровне 23 212 рублей, за неделю она выросла на 1%. Больше всего дворникам предлагают в Москве — от 35 до 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что с началом зимы в Петербурге перестало хватать дворников, потому что они массово становятся курьерами и зарабатывают там в разы больше. По словам чиновника из администрации Адмиралтейского района, повышать зарплату сотрудникам неоткуда, оставшиеся дворники берут по две-три ставки и после снегопада могут чистить территорию неделю вместо отведённого дня.

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