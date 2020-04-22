В РФ из-за коронавируса подорожает соль

Распространение коронавируса в России приведёт к повышению цен на пищевую соль. Спрос на неё повысился на 20% после рекомендаций Минздрава об использовании солевого раствора для профилактики заболевания.
При этом быстро увеличить отгрузки соли в стране трудно, чем могут в своих целях воспользоваться поставщики. Такое мнение высказал представитель Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов,
Ещё одна сложность в увеличении выпуска товара кроется в том, что соль добывается далеко от центра страны — в Сибири и на Урале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что чай на мировом рынке может подорожать из-за сокращения объёма сбора, которое вызвано распространением коронавируса. В России также не удастся избежать подорожания. Первые апрельские аукционы в Шри-Ланке идут в электронном формате и показывают превышение привычного уровня цены в среднем на 20%, по $3,5 за кг.
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