В РФ из-за коронавируса подорожает соль

https://static.news.ru/photo/6c06acbe-845c-11ea-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавируса в России приведёт к повышению цен на пищевую соль. Спрос на неё повысился на 20% после рекомендаций Минздрава об использовании солевого раствора для профилактики заболевания.

При этом быстро увеличить отгрузки соли в стране трудно, чем могут в своих целях воспользоваться поставщики. Такое мнение высказал представитель Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов, сообщает газета «Коммерсант». Он добавил, что для быстрого наращивания объёмов производства требуются крупные инвестиции.

Ещё одна сложность в увеличении выпуска товара кроется в том, что соль добывается далеко от центра страны — в Сибири и на Урале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чай на мировом рынке может подорожать из-за сокращения объёма сбора, которое вызвано распространением коронавируса. В России также не удастся избежать подорожания. Первые апрельские аукционы в Шри-Ланке идут в электронном формате и показывают превышение привычного уровня цены в среднем на 20%, по $3,5 за кг.