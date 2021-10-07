В Раде рассказали, как Зеленский отверг выгодное газовое предложение России

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала «Первый независимый», что глава страны Владимир Зеленский отверг выгодные для Украины договорённости о цене на газ, заключённые с Россией. Причиной этого стало то, что договорённость была заключена лидером оппозиционной партии Виктором Медведчуком.

Кузьмин рассказал , что два года назад Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять на Украину газ по фиксированной цене в $175. Впоследствии эти договорённости подтвердили премьер-министр и президент России, но Киев отказался от их реализации, так как их достиг Медведчук, а не украинский лидер. По словам Кузьмина, вместо того чтобы повышать уровень жизни простых граждан, современная украинская власть занята увеличением личного благосостояния.

А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платёжки у людей, если бы цена на газ в Украине была $175, притом что в Европе она $1500, — заявил оппозиционер.

Ранее Кузьмин рассказал, что власти страны с помощью санкций пытаются завладеть имуществом Виктора Медведчука. Ограничительные меры СНБО против политика он назвал коррупционной кормушкой для действующей администрации: Медведчук должен заплатить ежегодный транспортный налог за свой автомобиль Mercedes стоимостью $200 тысяч, но банк отказал ему в платеже, так как счёт политика находится под санкциями. Это грозит конфискацией автомобиля и может быть распространено на другое имущество политика.