В правительстве назвали размер «коронавирусных» выплат медикам

Российское правительство выделило дополнительные 46 млрд рублей, направленные на социальные выплаты медикам. Эти средства выдадут тем врачам, которые помогают больным COVID-19, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в правительстве намерены и дальше поддерживать российских врачей в борьбе с распространением вирусной инфекции. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в настоящее время медики продолжают трудиться в непростых условиях, помогая пациентам в «красных зонах».

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин предложил установить доплаты для медиков, работающих с коронавирусными больными. С ноября 2020-го глава государства предложил перейти на новый вариант доплат — по факту отработанного времени.

Ранее в Общественной палате объяснили необходимость создания новой категории льготников в России. По мнению представителя общественной организации по Ленинградской области Владимира Петрова, россиян, принимавших активное участие в борьбе с COVID-19, можно сравнить с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому им также должны быть предоставлены дополнительные льготы.