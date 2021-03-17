В ОП объяснили необходимость создания новой категории льготников в России

https://static.news.ru/photo/3e377ce0-8727-11eb-b919-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян, принимавших активное участие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, можно сравнить с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому им также должны быть предоставлены дополнительные льготы. Об этом заявил автор соответствующей идеи, первый заместитель председатель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Приходит время задуматься о механизме поощрения социальной поддержки тех специалистов, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом у нас в стране. <...> Считаю, что необходимо рассмотреть возможность выделения врачей, учёных, волонтёров, сотрудников специальных служб, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса, в отдельную льготную категорию «Ликвидаторы пандемии коронавируса» как минимум с награждением отличительным знаком, — заявил Петров в эфире телеканала «360».

Он также предложил предоставить им дополнительные дни оплачиваемого отпуска в санаторно-курортном режиме и другие социальные гарантии, которыми пользуются ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Ранее с этой идеей Петров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

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