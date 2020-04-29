В Подмосковье заключили контракт на поставку миллиона защитных костюмов

https://static.news.ru/photo/943c07ec-8a2e-11ea-a08c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Московской области заключили контракт на поставку 1 млн защитных костюмов для медиков.

Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1». По его словам, месяц назад подмосковными медиками были использованы шесть-семь тысяч защитных костюмов, бахил и респираторов. В апреле это число увеличилось до 20 тыс., передаёт ТАСС.

Мы делаем закупки в неделю - 200, 300 тыс. Вчера купили 1 млн костюмов, контракт заключили, — заявил губернатор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Московская область вышла на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.