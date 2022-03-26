В ООН предупредили о катастрофическом голоде из-за санкций против РФ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о надвигающемся катастрофическом голоде из-за ситуации на Украине и введении антироссийских санкций. Первыми с ним столкнутся Йемен, Афганистан, Сирия, ряд стран Сахеля и Африканского Рога, пишут «Известия».

На Россию и Украину приходится 24% мировых поставок пшеницы, совокупно они поставляют миру 73% подсолнечного масла. Из-за перебоев с поставками базовых продуктов сейчас отмечается общемировой рост цен.

Сейчас отголоски кризиса ощущаются во всём мире, стремительно растущие цены на продукты питания, энергию и удобрения угрожают перерасти в глобальный голод, — приводит издание слова генсека ООН Антониу Гутерриша на пресс-конференции 22 марта.

По сообщению Всемирной продовольственной программы при ООН, 2022 год станет годом катастрофического голода, это коснётся 44 млн человек в 38 странах. В данном случае речь идёт о тех странах, где критическая ситуация сложилась ещё до событий на Украине и где теперь она очень серьёзно ухудшится.

В Еврокомиссии наоборот заявили о том, что никакого кризиса и зависимости от российского и украинского продовольствия нет. Рост цен обусловлен сбоями в мировой торговле. Однако, по словам очевидцев, покупатели в европейских магазинах сталкиваются с совсем другой ситуацией: полки с маслом и мукой пустеют, а семьи с низким доходом уже ощущают на себе рост цен.

Ранее немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном росте цен на продукты. По информации издания, причина скачка цен — огромный рост затрат во всей цепочке поставок: от энергии до топлива и логистики.