В Нигерии заявили о планах России инвестировать в газопровод с Марокко Власти Нигерии: Россия намерена инвестировать в газопровод между Африкой и Европой

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Министр энергетики Нигерии Чиф Тимпире Сильва заявил, что Россия заинтересована в инвестициях в газопровод, который свяжет Африку с Европой. Трубопровод длинной 5,660 км должен стать самым протяжённым в мире, сообщает Reuters.

Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят инвестировать в проект, — рассказал чиновник.

О совместном проекте Нигерии и Марокко известно с 2016 года. Сейчас Тимпире Сильва говорит о том, что Нигерия собирается начать строительство газопровода до мая 2023 года. Стоимость проекта чиновник не озвучил.

Ранее стало известно, что в Министерстве энергетики Алжира считают возможным разорвать контракт с Испанией на поставки газа, если там запустят реверс топлива. Речь идёт о перенаправлении поставляемого топлива соседним странам. Сейчас все поставки топлива из Африки в Испанию идут по газопроводу Medgaz через Средиземное море.